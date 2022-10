Due sconfitte, zero drammi. Il calendario non è stato certo benevolo con l'Adriatica Industriale Corato di coach Marco Verile, il cui inizio nel gruppo D del torneo di Serie B Old Wild West era ritenuto - a giusta ragione - in salita: le trasferte di Avellino e Salerno, inframezzate dal derby casalingo con Bisceglie avrebbero riservato ai neroverdi un impatto tutt'altro che morbido con il terzo livello cestistico nazionaleLa battuta d'arresto rimediata nella sfida interna di domenica lascia l'amaro in bocca in considerazione della prova di notevole spessore agonistico offerta da Idiaru e compagni, che hanno recriminato per alcune. Lo 0-11 con cui i Lions sono riusciti a sovvertire l'andamento del confronto negli ultimi due minuti e mezzo è frutto diai quali si è aggiunto un pizzico di lucidità perduta da Corato sui due lati del campo: lavorare su questi aspetti è l'obiettivo dello staff tecnico, che nonostante le battute d'arresto maturate hanno potuto trarre diverse indicazioni utili.La strada sembra quella giusta e lo ha rimarcato, al termine del derby, anche il presidente, trasmettendo un importante messaggio di fiducia verso il gruppo. Vincere a Salerno sabato (palla a due ore 19) non sarà semplice ma l'Adriatica Industriale ha le forze per provarci.