Corato, manca ancora qualcosa. Taranto sbanca il PalaLosito

CORATO-TARANTO 76-85 Corato: Stella 18, Battaglia 20, Gatta 9, Gambarota 8, Infante 6, Artioli 9, Idiaru 4, Del Tedesco 2, Vukosavljevic, Messina, Sgarlato. All.: Putignano.

Taranto: Villa 20, Bruno 19, Cena 17, Piccoli 17, Corral 8, Sampieri 4, D'Agnano. N.e.: Napolitano, Liace, Graziano, Conte. All.: Olive.

Arbitri: Sordi di Cremona, Marconetti di Milano.

Parziali: 31-25; 44-49; 60-69.

Serie B, girone D - Classifica

Un kappaò che fa male, specie in ragione delle ristrettezze d'organico degli avversari. Sconfitta interna per Corato nel confronto tutto pugliese con Taranto. I neroverdi di coach Putignano non si sono ripetuti a sette giorni dal tonificante successo ottenuto al PalaLosito nell'incrocio con Monopoli. Non sono bastati i 76 punti realizzati: il rendimento offensivo dei rossoblù ospiti ha fatto saltare il banco. L'impressione è che qualcosa manchi ancora in termini di consistenza fisica sotto canestro.Primo quarto scoppiettante, a suon di canestri pesanti: i neroverdi si sono resi artefici di un 9/13 dalla lunga distanza nei dieci minuti iniziali. Taranto ha replicato nella seconda frazione, toccando anche il +10 a cinque minuti dall'intervallo. Corato non è più riuscita a mettere la testa davanti, ricucendo il divario solo in parte, in un autentico "tira e molla": Taranto è tornata sul +9 al termine della terza frazione. L'uscita di Aldo Gatta a seguito di una brutta caduta non è stata certo d'aiuto alla rimonta coratina. I canestri di Stella e Battaglia si sono rivelati insufficienti e nelle fasi cruciali del match i vari Villa, Bruno, Cena e Piccoli hanno fatto la differenza.Settimo stop in dieci gare per la formazione del presidente Marulli. Mercoledì 7 dicembre turno infrasettimanale: Corato renderà visita a Caserta, palla a due alle ore 20.Ruvo 18; Caserta 16; Lions Bisceglie, Sant'Antimo, Luiss Roma 14; Roseto, Cassino 12; Avellino, Taranto, Salerno 10; Teramo 8; Corato, Sala Consilina, Monopoli 6; Pescara 4; Pozzuoli 0.