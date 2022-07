La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato l'organico delle 64 società partecipanti al prossimo campionato di Serie B e la composizione dei quattro gironi. Il Basket Corato è stato incluso nel gruppo D del terzo torneo cestistico nazionale, che comprende 16 formazioni. Il team neroverde disfiderà altre 4 squadre pugliesi (Bisceglie, Monopoli, Ruvo e Taranto), le 6 campane Avellino, Caserta, Pozzuoli, Sala Consilina, Salerno e Sant'Antimo, le due laziali Cassino e Luiss Roma e le tre abruzzesi Pescara, Roseto e Teramo.La stagione regolare, consistente in 30 giornate, avrà inizio domenica 2 ottobre e si concluderà il 7 maggio. Le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento conquisteranno la promozione nellae giocheranno i playoff per determinare le due società che compiranno il doppio salto, assicurandosi l'accesso al campionato di Serie A2. Le compagini che si classificheranno dal quinto al dodicesimo posto di ogni girone si affronteranno in una finale playoff al meglio delle cinque gare, a partire dal 14 maggio, secondo schema prestabilito (5ª-12ª, 6ª-11ª, 7ª-10ª, 8ª-9ª) per determinare ulteriori quattro promozioni in B da ciascun gruppo. Le perdenti di quegli incroci raggiungeranno le classificate dal 13esimo al 16esimo posto al termine della regular season nel nuovo torneo di Interregionale 2023-24.Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota la formula di svolgimento della Supercoppa di Serie B. Corato affronterà in trasferta Taranto domenica 11 settembre sul parquet del PalaFiom. Il regolamento prevede gare uniche ad eliminazione diretta in casa della formazione meglio classificata nella stagione precedente: un percorso in salita per il tem neroverde, neopromosso in B. Final Four in sede da stabilire sabato 24 e domenica 25 settembre.