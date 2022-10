SALERNO-CORATO 77-72 Virtus Arechi Salerno: Bottioni 1, Moffa 24, Laquintana 19, Donadoni 14, Zucca 11, Sulina 5, Rinaldi 2, Capacotta 2, Peluso. N.e.: Piacente, Di Donato, Caporaso. All.: Di Lorenzo.

Basket Corato: Stella 5, Battaglia 14, Idiaru 13, Artioli 5, Infante 22, Gatta 13, Tomasello, Del Tedesco, Vukosavljevic. N.e.: Messina. All.: Verile.

Parziali: 25-11; 42-33; 54-53.

Una battuta d'arresto che fa rabbia, in considerazione dell'andamento della partita. Terzo kappaò in altrettanti incontri del torneo di Serie B Old Wild West per il Basket Corato, uscito a sconfitto (ma a testa alta) dalla trasferta sul rettangolo della Virtus Arechi Salerno. Una gara complicata già in partenza per il valore degli avversari che si è messa male nella fase conclusiva della prima frazione, quando i padroni di casa, dall'8-9, si sono prodotti in un break di 17-2 che ha condizionato l'andamento del confronto.Toccato anche il -16 in apertura di secondo periodo,e compagni hanno cercato di risalire la corrente (33-29 al 18') ma il talento del monopolitano Vanni Laquintana, di Alessio Donadoni e di un inarrestabile Niccolò Moffa si è rivelato prezioso per la compagine di coach Di Lorenzo, che nel terzo quarto ha fatto e disfatto, andando prima sul +17 per poi arenarsi a quota 53: merito anche del lavoro difensivo degli ospiti, trascinati da uno scatenato, compreso il canestro dell'aggancio.La sfida è entrata nel vivo con il team di Verile sostenuto dagli acuti di(quattro triple) ma penalizzato dallo scarso contributo offensivo del resto dei giocatori in uscita dalla panchina. Un lampo diè valso il sorpasso coratino sul 57-59., dall'arco, ha dato il +5 ai neroverdi e poi ancora, dalla distanza, il +6, seguito a ruota da Infante con altri due canestri: Corato in doppia cifra di vantaggio (59-69) a cinque minuti dalla conclusione e inerzia della gara capovolta.La stanchezza fisica, a quel punto, ha presentato il conto alla squadra del presidente Marulli: scelte infelici, mancanza di lucidità e brillantezza hanno favorito la ricucitura di Salerno con un perentorio 14-0 (73-69) ispirato da Laquintana. Battaglia, dal perimetro, ha accorciato sul - 1 (73-72) ma Moffa e ancora Laquintana dalla lunetta non si sono fatti tradire dalla tensione, mentre sull'altro versante i tentativi di Idiaru e Gatta si sono spenti sul ferro. Un gran peccato davvero per i neroverdi, la cui classifica è bugiarda.