CORATO-PESCARA 58-71 Corato: Idiaru 10, Stella 8, Del Tedesco 3, Battaglia 17, Artioli 5, Tomasello 7, Infante 8, Sgarlato, Vukosavljevic. N.e.: Messina. All:. Verile.

Pescara: Grosso 11, Capitanelli 18, Masciopinto 8, Maralossou 6, Del Sole 11, Fasciocco 9, Pucci 8, Seye 4. N.e.: Del Prete, Paliciuc. All. Cova.

Arbitri: Agnese di Barano d'Ischia (Napoli) e Procida di San Cipriano Picentino (Salerno).

Parziali: 14-16; 27-38; 42-58.

Una controprestazione inattesa. La quarta battuta d'arresto consecutiva fa male davvero perché maturata al termine di una partita che i neroverdi avrebbero potuto e dovuto vincere. E invece Pescara ha violato il parquet del PalaLosito interpretando meglio il match al cospetto di una Corato fuori ritmo e costretta sempre ad inseguire.L'indisponibilità di Aldo Gatta (febbricitante) non ha certo aiutato coach Verile. Gli ospiti, trascinati da quattro canestri dalla distanza del veterano Capitanelli nella prima metà del confronto, hanno preso il controllo del punteggio nei minuti conclusivi del primo quarto per non lasciarlo mai più, allungando anzi sul +11 all'intervallo.I padroni di casa non sono riusciti a invertire la rotta neppure nel terzo periodo, finendo anche sotto di 16. Tutti gli sforzi compiuti nella quarta frazione, consugli scudi, si sono rivelati vani perché il team coratino, malgrado il -6 toccato a metà frazione, non ha trovato le energie necessarie per completare la rimonta. Gli appena 58 punti realizzati hanno inchiodato i neroverdi, mai come in questa circostanza in difficoltà a causa delle rotazioni ridotte. La crescita dei giovanissimi non è ancora completata e sembra inevitabile, a questo punto, intervenire sul mercato per aggiungere quell'ala in grado di coprire gli spot di 3 e 4 che irrobustirebbe il roster.