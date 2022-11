CORATO-POZZUOLI 86-72 Basket Corato: Idiaru 12, Stella 14, Del Tedesco, Battaglia 20, Artioli 6, Gambarota 13, Infante 8, Gatta 13, Messina, Sgarlato, Vukosavljevic. All.: Verile.

Virtus Pozzuoli: Cagnacci 2, Cucco 9, Sirakov 11, Mehmedoviq 15, Greggi 4, Miaffo, Scotto, Simonetti 2, Spinelli, Tamani 13, Thiam 10, Venier 6. All.: Spinelli.

Arbitri: Zancolò di Pordenone e Bragagnolo di Codroipo (Udine).

Parziali: 23-23; 45-31; 65-48.

È arrivata un'affermazione preziosa, la seconda consecutiva. Corato risale la china a discapito di Pozzuoli, fanalino di coda del gruppo D del torneo di Serie B Old Wild West. I neroverdi di Verile, con Tomasello (non al meglio) sacrificato nel turnover degli 8 giocatori senior, si sono imposti senza correre particolari pericoli in un confronto nel quale erano favoriti: sugli scudi Pasquale Battaglia, top scorer del match con 20 punti.Gli ospiti hanno cercato di ricucire toccando anche il -8 in apertura di quarta frazione ma il lavoro del nuovo arrivato Gambarota e di Idiaru in difesa ha frenato l'irruenza dei principali riferimenti offensivi del team campano. I 18 canestri dalla distanza messi a segno costituiscono un dato molto confortante per l'Adriatica Industriale, che martedì riprenderà gli allenamenti in vista della sfida sul parquet di Cassino, in programma sabato 12 novembre.