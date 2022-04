Il match di ritorno dello spareggio tra Corato e Sava, seconde classificate nei rispettivi gironi del campionato di Eccellenza pugliese, sarà svolto sul terreno del "Vito Curlo" di Fasano.La partita, in programma domenica 1° maggio, si sarebbe dovuta giocare al "San Sabino" di Canosa di Puglia ma la disponibilità dell'impianto è venuta meno per sopraggiunte questioni di natura organizzativa. Il club neroverde, impossibilitato ad utilizzare il "Coppi" di Ruvo (impegnato per la concomitante gara di Prima categoria della Ruvese), ha dovuto perciò individuare un'altra struttura.La sfida d'andata si è conclusa con l'affermazione del Sava (2-0).