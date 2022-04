ADRIA BARI-CORATO 69-76 Adria Bari: Rodriguez 6, Buzzo 18, Meistas 10, Ferraretti 16, Lella 2, Pugliese 2, Lupo 12, Ravelli A. 3. All.: Cazzorla.

Adriatica Industriale Corato: Ouandie 17, Lutterman 30, Stella 5, Del Tedesco 3, Crovace 4, Idiaru 11, Chiriatti 5, Tomasello 1, Bucciol. N.e.: Jareci, Sgarlato, Mitrovic. All.: Verile.

Arbitri: Mitrugno, Iaia di Brindisi.

Parziali: 19-23; 36-38; 52-49.

Lucidi e risoluti nelle fasi decisive, pratici al punto giusto. L'obiettivo è stato centrato e ora i neroverdi dell'Adriatica Industriale Corato avranno a disposizione 10 preziosissimi giorni di riposo a seguito della vittoria in gara2 sul parquet dell'Adria Bari (69-76) che è valsa la qualificazione alla finalissima per il salto in B. Gli avversari? Sarà la "bella" tra Virtus Molfetta e Mola, in programma al PalaPoli sabato, a determinare quale delle due contendenti andrà a sfidaree compagni.La missione non è stata semplicissima: i biancorossi di casa, con Buzzo in gran spolvero, hanno cercato in tutti i modi di prolungare la serie e nella terza frazione sono riusciti a prendere le redini del punteggio. Ci è voluto il miglior Ouandie in attacco per rimettere le cose a posto, con il supporto pesantissimo dei vari Chiriatti, Tomasello, Idiaru in difesa: toccato il +10, Corato ha dovuto incassare la reazione dell'Adria Bari, con Lupo, Buzzo e Ferraretti. Tutto da rifare a poco più di un minuto dal termine (69-69) ma a quel punto Ouandie e Lutterman (strepitoso con 30 punti) non hanno sbagliato più e Chiriatti, dalla lunetta, ha chiuso i conti per la gioia dei tanti sostenitori coratini al seguito.