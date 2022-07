Un esterno tiratore in grado di sfruttare i blocchi. L'identikit della guardia che avrebbe fatto al caso del Basket Corato targato 2022-23 è nient'altro che il frutto "per sottrazione" dalle caratteristiche degli altri giocatori del roster che sarà affidato a Marco Verile, riconfermatissimo coach della promozione. Con due lunghi comeed un playmaker del livello di, soprattutto considerando la presenza di un'ala piccola dalle spiccate qualità difensiva del calibro didi un regista under (), oltre che di un elemento solido fisicamente come, è chiaro che la scelta per lo spot del 2 titolare sarebbe ricaduta su un giocatore senior che fa della pericolosità dalla lunga distanza uno dei suoi marchi di fabbrica.Toccherà quindi aricoprire quel ruolo. L'accordo con il club neroverde è stato raggiunto ma non ancora ufficializzato: gli addetti ai lavori, però, danno per acquisito l'ingaggio del 29enne (187 cm per 78 kg), che nell'ultima annata ha giocato a Sant'Antimo (7.5 punti di media) e in passato ha vestito le canotte di Catanzaro (sua città natale), Veroli, Francavilla Fontana, Pescara, Matera e Omegna. Uno specialista per l'attacco che in carriera ha spesso sfiorato il 40% nel tiro da tre punti: Battaglia sembra l'uomo più adatto per completare un pacchetto di "piccoli" decisamente interessante. L'(in foto proprio con Battaglia durante un match tra Matera e Bisceglie) è sfumata rapidamente con l'esperto giocatore livornese che ha scelto di risalire in Toscana e firmare per Montecatini.L'Adriatica Industriale ora dovrà chiudere il roster con un'ala forte dinamica per completare al meglio il reparto degli interni. Prende forma, in ogni caso, un roster di tutto rispetto con molti atleti di categoria, pronto a far valere il fattore PalaLosito.