Una delle settimane più delicate nella storia recente del Basket Corato si concluderà con il derby pugliese in programma domenica, al PalaLosito, contro Monopoli. Il cambio alla guida tecnica del team neroverde, con la decisione del club di sostituire Marco Verile e affidare la squadra a Giovanni Putignano, non ha trovato i sostenitori pienamente concordi. La situazione di classifica non è certo delle migliori (due vittorie in appena otto gare) ma le critiche dei tifosi coratini sono state rivolte in larga parte alle scelte compiute in fase di composizione del roster., nei fatti, ha assunto le redini di un gruppo ancora alla ricerca della sua identità e sbilanciato nei ruoli, con un'oggettiva carenza sotto canestro. La sua esperienza sarà subito messa al servizio della causa: l'incontro interno con Monopoli rappresenterà un banco di prova significativo, considerata la buona consistenza della formazione allenata da Giorgio Salvemini (record 3-5) che punta a sua volta ad un risultato positivo in trasferta per risalire la china nella graduatoria del gruppo D del toneo di Serie B Old Wild West.Lasciarsi alle spalle le vicissitudini degli ultimi è l'imperativo per tutto l'ambiente neroverde: ritrovare compattezza e serenità diviene fondamentale per tentare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili e guardare con rinnovato ottimismo al proseguimento della stagione. La partita avrà inizio alle ore 18, arbitreranno Correale di Atripalda (Avellino) e Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli).