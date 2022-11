Un'addizione di qualità, esperienza e soprattutto sostanza. Il Basket Corato ha ingaggiato Giovanni Gambarota: l'ala piccola barlettana, 33 anni, ha lasciato così la Virtus Molfetta (società di C Gold) esercitando come da contrato la clausola d'uscita verso un club di Serie B dopo appena tre partite giocate.avrà a disposizione un giocatore senior in più rispetto a quelli utilizzabili nel corso della singola gara e perciò dovrà effettuare ogni volta un'esclusione. La scelta della dirigenza guidata daè chiara: responsabilizzare l'intero team anche al costo di compiere un sacrificio economico aggiuntivo.«Sono contento di giocare di nuovo in questa categoria e darò il massimo per ripagare la fiducia della società e del coach» ha sottolineato. «Mi unisco a questa squadra in punta di piedi per dare il mio contributo ed aiutare il team a vincere più partite possibili. Conosco molti dei miei compagni, in particolar modo Mauro Stella per averci giocato assieme. Mi sembra un buon gruppo e sono convinto che faremo bene. Le mie prime sensazioni sono positive, mi sembra ci sia un buon clima e non vedo l'ora di indossare la canotta neroverde e cominciare a giocare per i miei nuovi tifosi assieme ai miei nuovi compagni». Il barlettano debutterà domenica al PalaLosito nel confronto casalingo con la Virtus Pozzuoli, da vincere assolutamente per dare ulteriore vigore alla classifica.