Corato sul parquet di Cassino, obiettivo il terzo successo consecutivo

Cassino e Luiss Roma. Due trasferte, due sfide al sabato per il Basket Corato, che punta a risalire ulteriormente la china nella graduatoria del girone D del torneo di Serie B Old Wild West. I neroverdi di, rinfrancati dalle affermazioni ottenute a spese di Teramo e Pozzuoli, proveranno a dare nuova sostanza al loro campionato. L'avvio complicato e le quattro sconfitte consecutive rimediate sembrano aver lasciato in dote importanti avvertimenti nel gruppo, consapevole che il livello medio delle avversarie è tale da dover affrontare ciascuna partita con alle spalle la doverosa preparazione e con la massima concentrazione.Sabato 12 novembre (palla a due ore 18, diretta streaming sulla piattaforma Lnp pass),e compagni incroceranno la Virtus Cassino, sulle ali dell'entusiasmo per la netta vittoria conquistata nel turno precedente sui Lions Bisceglie. Il playmaker Flavio Gay, la guardia Kevin Brigato, il centro ex Ruvo Matteo De Leone e l'ala Lazar Kekovic (a Corato per una parte dell'annata 2019-2020) sono alcuni dei riferimenti del team laziale, affidato al tecnico Roberto Russo.«È la prima volta in carriera che gioco in questo raggruppamento» ha spiegato l'ala forte del Basket Corato, ospite della trasmissione "InVito a canestro" in onda su Telesveva. «Sento che il mio compito a Corato sia cercare - in un certo senso - di riequilibrare le cose fra attacco e difesa perché le caratteristiche degli altri miei compagni si conoscono. Cerco di tirare fuori quello che so fare meglio e magari colmare alcune lacune. I risultati delle prime giornate hanno subito messo in chiaro che le sorprese sono dietro l'angolo e non c'è davvero nullla di cui meravigliarsi. Sarà fondamentale esprimersi con la maggiore continuità possibile, restare tranquilli e lavorare tantissimo nel corso della settimana e nella preparazione delle singole partite» ha sottolineato il livornese.Il match fra Virtus Cassino e Basket Corato sarà diretto da Federico Barra di Torino e Federico Turello di Rivalta di Torino.