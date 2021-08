Fissato il primo impegno ufficiale

Il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato la composizione dei due gironi relativi al campionato di Eccellenza pugliese per la stagione 2021-2022. Ci sarà ai nastri di partenza il, che è stato inserito nel raggruppamento A insieme ad altre 13 squadre.Le avversarie dei neroverdi, che andranno ad affrontare nel corso dell'annata, saranno dunque Atletico Vieste, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo, Real Siti Stornarella, Trinitapoli, Orta Nova, Canosa, Barletta, Unione Calcio Bisceglie, Vigor Trani, Borgorosso Molfetta e Mola. La formazione allenata da mister Massimo Olivieri disputerà le gare casalinghe allo stadio "Sant'Angelo dei Ricchi" di Andria, dopo l'accordo ottenuto col Comune (click per saperne di più) . Il torneo comincerà, come da programma, domenica 12 settembre con la prima giornata.Sono stati definiti anche gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, che rappresenterà per tutte le compagini il primo match della stagione. Il team coratino ha pescato la Vigor Trani e giocherà fra le mura amiche la sfida d'andata il 5 settembre (fischio d'inizio alle ore 15:30). Ritorno attualmente previsto per giovedì 16.