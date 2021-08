Calcio, il Corato giocherà ad Andria: c'è l'accordo col comune federiciano

Ok per l'utilizzo del Sant'Angelo dei Ricchi

L'interlocuzione è andata a buon fine: il Comune di Andria ha dato l'ok a che le partite casalinghe dell'USD Corato Calcio possano essere disputate nello stadio "Sant'Angelo dei Ricchi" della città federiciana.Un passaggio fondamentale per consentire alla società coratina di poter disputare il prossimo campionato.La notizia della possibilità dell'utilizzo del campo andriese era emersa nel corso della conferenza stampa convocata in maniera congiunta dai vertici della società calcistica coratina e dall'amministrazione comunale in cui si annunciava il sostegno del Comune per la ripresa delle attività della squadra.Oggi la conferma dell'accordo con il comune federiciano per l'utilizzo della struttura.