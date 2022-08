Il coratino Fabio Addati, 33 anni, è stato confermato nel ruolo di assistente allenatore di Sportilia Bisceglie, compagine che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di Serie B2 femminile di volley. Il tecnico continuerà ad affiancare coach Nicola Nuzzi, alla guida della prima squadra da un ventennio.«Sono fiero di poter restare in questa famiglia. Gran parte delle giocatrici del team di B2 provengono dal vivaio» ha commentato. «Penso alle opportunità di crescita fornite alle ragazze Under 16, che ha vinto anche il torneo di Prima Divisione e giocherà in Serie D».Il trainer originario di Corato ha osservato: «Il girone L è molto competitivo, con diverse formazioni pugliesi attrezzate per una stagione di vertice e squadre che si sono rinforzate con atlete provenienti da A2 e B1. Ci attendono prove importanti, dobbiamo portarci di buono quanto realizzato nella prima stagione in B2, l'innalzamento del livello tecnico non può che rappresentare un'ulteriore sfida per comprendere dove siamo arrivati e quanto siamo competitivi».