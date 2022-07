Fabio Di Domenico torna sulla panchina del Corato

È Fabio Di Domenico l'uomo e il tecnico scelto dalla dirigenza dell'Usd Corato calcio per guidare la formazione neroverde nel torneo di Eccellenza 2022-23. Il 46enne trainer ruvese tornerà perciò ad allenare la compagine coratina, lasciata al comando della classifica del massimo campionato regionale nel gennaio del 2020.Già calciatore professionista, con una carriera conclusa proprio a Corato per dare il via alla sua nuova vita calcistica,ha acquisito notevole esperienza nel corso degli anni, lavorando soprattutto con il settore giovanile. Due le esperienze in Serie D, con il San Severo.L'ingaggio dell'allenatore è il primo passo concreto della società per la costruzione dell'organico che prenderà parte alla maggiore competizione calcistica pugliese.