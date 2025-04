Fas Basket Corato batte Pallacanestro Antoniana al PalaLosito

FAS BASKET CORATO - PALL. ANTONIANA 70 – 61

Continua il percorso netto casalingo nei playout per la, che al PalaLosito supera anche lae conquista un successo fondamentale. I coratini, infatti, battono i campani 70-61, ribaltano in proprio favore la differenza canestri e staccano proprio gli ospiti salendo a quota 20 punti.I coratini, privi di Petrovic, cominciano bene col canestro di, ma ben presto sono gli ospiti a prendere in avvio le redini del match in mano.firmano il 2-5 e la tripla diconferma il buon avvio degli ospiti (4-8). 4 punti in fila diridanno la parità ai coratini che successivamente con due triple die ancora die un canestro disi riportano avanti eludendo e rimontando il tentativo di fuga ospite (16-11, break di 8-0). Gli abatesi reagiscono subito al tentativo di fuga dei baresi e rispondono trovando un controparziale di 0-9 con i canestri diche riporta avanti i viaggianti (16-20). La tripla diriavvicina Corato sul 19-20, punteggio con cui si chiude il primo quarto.Secondo quarto che vede Corato partire bene con il sorpasso firmato, ma l'Antoniana risponde e trova cone la triplaun break di 0-6 che riporta avanti i campani (21-26). I baresi provano a rientrare in gara con i canestri di, ma l'è brava a non disunirsi e rispondere colpo su colpo (26-28).per Corato sigla il momentaneo pareggio a quota 28, ma risponde subito. Gli ospiti fanno gara di testa e sono primae poi, ancora,a rispondere e pareggiare il conto per i padroni di casa (32-32). A sbloccare l'empasse ci pensa, per l'Antoniana, la tripla di, che manda i suoi avanti all'intervallo 32-35.Terzo quarto con Corato che scende subito in campo con un piglio diverso. I baresi segnano 4 consecutive cone tre con uno scatenato(top scorer del match con 34 punti e una prestazione stellare), che ribaltano l'inerzia della gara ed incendiano il PalaLosito (44-39).Successivamente sono, da una parte, e, dall'altra, ancora da 3 punti, a definire ulteriormente il punteggio dopo alcuni minuti, senza segnare di ambo le squadre (47-42). Minuti finali del quarto ancora tutti di marca coratina, conche si erge a protagonista. Il numero 31 segna 6 punti degli 8 con cui Corato allunga nel punteggio e trova la doppia cifra di vantaggio per la prima volta nel corso del match, chiudendo il terzo quarto avanti 55-44.Ultimo quarto che parte con i campani che profondono il massimo sforzo per rientrare nel match. Gli ospiti confezionano un break di 0-7 grazie ai canestri die tornano sul 55-51 rimettendo tutto in discussione. Corato però nel momento più difficile reagisce con il libero die la tripla di un super capitane riallunga sul 59-51. La partita resta, però, in mano ai neroverdi che gestiscono bene il vantaggio, mentre i campani provano a riportarsi ancora una volta in gara con(63-57). I baresi, però, ancora una volta con, respingono l'assalto degli ospiti e chiudono vittoriosamente 70-61.CORATO: Zustovich, Cabodevilla 2, Lomello, Mariani 34, Manisi 3, Basile 12, Di Zanni ne, Nonkovic 15, Corral 4, Bavaro ne, Diaz, Capasso ne. All. GattoneANTONIANA: Jokic 9, De Martino 7, Chirico 9, Festinese 5, Fiorillo 4, Bisceglie 7, Bolis 14, Guaita 6, Ruggiero ne, Malafronte, Sannino ne, Imperatore ne. All. FestineseARBITRI: Serse di Brindisi e Stanzione di Molfetta (BA)PARZIALI: 19-20 32-35 55-44 70-61