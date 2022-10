Primo successo in campionato per i neroverdi. Decisivo un clamoroso 19-0 negli ultimi cinque minuti

Era ora. L'autorevole affermazione ottenuta sul parquet del PalaScapriano di Teramo è un toccasana per l'ambiente. Il Basket Corato ha ottenuto la prima vittoria stagionale nel torneo di Serie B Old Wild West espugnando il campo abruzzese in ragione di una prova molto attenta e di ottima qualità, specie in attacco. Un successo conquistato alla distanza: del resto, il perentorio 12-27 dell'ultima frazione è la cartina tornasole di una ritrovata concentrazione e di una migliorata condizione fisica complessiva.Teramo, sulla scia del gran finale che era valso lo scalpo dei Lions Bisceglie la domenica precedente, ha provato a partire forte (11-4) e nel secondo periodo, grazie a Calbini, hanno toccato il vantaggio in doppia cifra (30-20) ma Stella e Gatta hanno ricucito: 38-34 all'intervallo. Il team di coach Verile è riuscito a mettere la freccia ad inizio terzo quarto (40-43) ma ancora uno strappo dei padroni di casa (48-44) è sembrato orientare diversamente l'andamento del confronto. Gli ospiti, nel momento di massima difficoltà, sono finiti sotto di 9 (67-58) e ancora a cinque minuti dalla conclusione il punteggio era fissato sul 69-61: da quel punto in poi Infante e compagni si sono mostrati implacabili, piazzando un eloquente 19-0. L'auspicio è che il sortilegio sia stato finalmente spezzato.