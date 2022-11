Il Basket Corato saluta Daniele Tomasello

Le strade di Daniele Tomasello e del Basket Corato si sono separate.Il club neroverde ha annunciato l'avvenuta rescissione consensuale del contratto con il pivot romano, ringraziando Tomasello per l'impegno profuso ed augurandogli le migliori fortune professionali nel suo prosieguo di carriera., a seguito dell'ingaggio di Giovanni Gambarota, era finito ai margini del team coratino di Serie B, al punto da non aver partecipato alle ultime due gare della squadra in ragione della norma che impedisce alle società di iscrivere a referto più di sette giocatori senior, cioè over 22.