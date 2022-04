Fischio d'inizio nell'insolito orario di mezzogiorno per l'ultima gara stagionale del Corato nel torneo di Eccellenza. I neroverdi anticiperanno la sfida contro il San Severo, ininfluente ai fini degli obiettivi di classifica di entrambe le compagini, per consentire lo svolgimento in concomitanza con le altre gare di Prima categoria alla Ruvese sul sintetico del "Fausto Coppi". Il cruccio di non poter disporre di un impianto idoneo nella propria città è senza dubbio l'elemento più amaro dell'annata del club neroverde, che si concluderà al secondo posto in classifica nel girone A del massimo livello calcistico regionale.La squadra diproverà ad assicurarsi il ventesimo successo su 26 incontri e a togliersi la soddisfazione di restare la compagine con il minor numero di reti incassate fra i due gironi del primo campionato pugliese (ora sono 14). Di contro, un San Severo in salvo da tempo. È verosimile immaginare una ribalta per i calciatori meno utilizzati e l'impiego di diversi giovani su entrambi i fronti. La società coratina, in occasione della partita, ha disposto l'ingresso gratuito sugli spalti: «Aspettiamo l'abbraccio dei nostri tifosi» hanno fatto sapere dal club neroverde.