Due riconferme e un nuovo arrivo in casa Corato. La dirigenza neroverde è particolarmente attiva sul mercato con la finalità di costruire un organico dall'età media piuttosto bassa ma al tempo stesso in grado di garantire uno standard qualitativo indispensabile per competere ai livelli del massimo campionato regionale di Eccellenza.resterà il guardiano della porta coratina. Il 30enne, che vanta trascorsi rilevanti fra C1 e C2 con squadre come Govorrano, L'Aquila e Foggia oltre che diverse stagioni in Serie D tra Manfredonia, Spoleto, Scandicci e Andria, si è rivelato tra i grandi protagonisti dell'ultima annata, chiusa con appena 16 reti incassate nelle 26 gare di regular season.Il giovane, classe 2004, continuerà a far parte del roster neroverde con la prospettiva di guadagnare maggiore minutaggio e acquisire ulteriore esperienza. Prodotto del vivaio del Bari, lo spazio e la fiducia che gli potranno essere concessi dipenderanno esclusivamente dalla sua determinazione.La novità è rappresentate da, centrocampista dalla fisicità importante. Originario della Costa d'Avorio e nato nel 1999, ha ben impressionato gli addetti ai lavori nei ranghi del Trinitapoli e ha già alle spalle diverse apprizioni con le casacche di Monopoli, Barletta, Gravina, Manduria e Vieste, oltre ad aver esordito nella massima serie ivoriana.Addario, Scardigno e Diomande si aggiungono all'altro riconfermato Frappampina e ai già annunciati innesti di Koné e Mbaye.