Il Corato si iscrive al l’Eccellenza ma è ancora tutto in dubbio

Dopo l'ufficializzazione del primo tassello per la prossima stagione con l'ingaggio del nuovo allenatore Massimiliano Olivieri, la società neroverde si appresta ad approcciare il mercato per iniziare a dare forma alla sua rosa.Il tecnico Olivieri ha dalla sua una grande esperienza anche se torna a sedere in panchina dal novembre 2019 quando, dopo una sconfitta interna contro il Gelbison, la società del Brindisi che Olivieri aveva riportato in serie D nella stagione precedente, lo esonerò dopo la sesta sconfitta consecutiva. Olivieri succede in panchina a Giuseppe Scaringella un tecnico che, seppur fra tante difficoltà, è riuscito a portare il Corato ad un passo dalla promozione in serie D.«E' stato un cammino difficile ma ricco di grandi soddisfazioni per il Corato – dice l'ex tecnico Scaringella – voglio ringraziare attraverso questo giornale tutti i componenti di questa società, tutti i vari calciatori che si sono susseguiti in questi mesi e la grande tifoseria neroverde che, anche se non in presenza, ci ha fatto sentire sempre la loro grande vicinanza, soprattutto nei momenti più difficili della stagione. Auguro al Corato tutte le migliori fortune calcistiche che società e tifosi meritano».Purtroppo, però, i problemi non sono ancora tutti irrisolti. Infatti, l'iscrizione (intesa come pagamento delle somme e la documentazione previste alla Lega n.d.r.) non è ancora del tutto completata, infatti dalla sede della F.I.G.C. regionale, fanno sapere che per completare e, di conseguenza, ammettere il Corato in Eccellenza manca un documento fondamentale: la piena disponibilità scritta di un campo sportivo omologato per la il campionato di Eccellenza.Nell'ultima conferenza stampa presso il Palazzo di Città, emerse che le gare ufficiali si sarebbero giocate ad Andria (impianto del Sant'Angelo dei Ricchi) mentre era tutto in dubbio per gli allenamenti in attesa di avere nelle proprie disponibilità il nuovo sintetico del campo alternativo di via Gravina.«Questa struttura – spiegava l'assessore all'edilizia sportiva Vincenzo Sinisi – sarà completata e messa a disposizione del calcio coratino entro il mese di ottobre. Una data certa, tranne che per eventuali stop sanitari, che la ditta incaricata dovrà rispettare per non andare incontro ad eventuali penali».Quindi il problema rimane il campo per disputare le gare ufficiali che, con la Coppa Italia, potrebbero iniziare fra poco più di un mese. Una situazione difficile come ci confermano anche dal comune andriese. «Abbiamo dato al Corato calcio una disponibilità di massima alla disputa delle sole gare ufficiali, sempre che in contemporanea non ci siano altre manifestazioni sportive di società andriesi. Invece, per quanto riguarda gli allenamenti, non abbiamo dato disponibilità in quanto ci sono numerose richieste da parte di associazioni sportive locali che non possiamo trascurare».Un messaggio chiaro che, allo stato attuale non permette di perfezionare l'iscrizione che è stata accettata sub-judice, in attesa che attraverso un apposito modello in cui il Comune (in questo caso quello di Andria n.d.r.) conceda il Nulla Osta per l'utilizzo del campo do gioco. Un documento sottoscritto dal Sindaco che dice esplicitamente:«Il presente Nulla Osta non potrà essere sottoposto a revoca nel corso della stagione sportiva». Si affaccia a questo punto l'ipotesi di tornare a Ruvo dove però le richieste del gestore locale, Paolo Colummella, sono in leggero contrasto con le disponibilità della società coratina, nonostante i 20.000,00 euro promessi dal Comune di Corato ma non ancora erogati.