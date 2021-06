ECCELLENZA, 13ª e ultima giornata

CLASSIFICA

Semifinali playoff

Il pareggio a reti bianche nel confronto col Città di Mola ha consentito al Corato di chiudere l'anomala stagione regolare del torneo di Eccellenza pugliese con 17 punti all'attivo e una preziosa quarta posizione nella graduatoria del girone A, che è valsa ai neroverdi di mister Scaringella l'accesso ai playoff.Gara tiratissima sul terreno del "Sante Diomede" di Bari, domicilio della formazione molese che, in caso di vittoria, avrebbe guadagnato la qualificazione alle semifinali proprio a spese di Petitti e compagni, ai quali invece è stato sufficiente lo 0-0. Prova di contenimento, quella del Corato, che nel finale ha potuto gestire una situazione resa più agevole dalle espulsioni di Genchi al 75° e Cannito pochi minuti più tardi per un fallo da rigore su Caruso. L'opportunità per chiudere i conti è stata però sprecata dall'esperto, la cui conclusione dagli undici metri è stata bloccata dal portiere avversario Cucumazzo.Gioia per D'Aiello e soci al triplice fischio conclusivo: la classifica avulsa a tre ha di fatto escluso il Città di Mola dagli spareggi promozione e collocato l'Audace Barletta/Trinitapoli al terzo posto. Quanto al Corato, la quarta posizione in griglia è senza dubbio la meno vantaggiosa: i neroverdi renderanno visita al Barletta nel match in programma domenica 13 giugno al "San Sabino" di Canosa e per superare il turno dovranno vincere nei 90 minuti oppure entro i supplementari in caso di parità, perché altrimenti varrebbe la migliore classifica dei contendenti.Il percorso del Corato in stagione regolare si è perciò esaurito con un ruolino di marcia di quattro successi e cinque pareggi a fronte di una sola sconfitta (sul terreno del Manfredonia), 14 reti realizzate e 10 incassate.Atletico Vieste-Vigor Trani 4-1Barletta-Manfredonia 3-2Unione Calcio Bisceglie-Real Siti 2-5Hanno riposato Audace Barletta/Trinitapoli, Alto Tavoliere San Severo e Orta NovaBarletta 25; Manfredonia 23;, Audace Barletta/Trinitapoli, Mola 17; Unione Calcio Bisceglie 11; Atletico Vieste 10; Alto Tavoliere San Severo 9; Vigor Trani 8; Orta Nova 7; Real Siti 9.Barletta-Audace Barletta/TrinitapoliNessuna retrocessione