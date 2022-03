Guastare la festa dei rivali. Il Corato ha l'opportunità di ridurre il distacco rispetto al Barletta, capolista del girone A di Eccellenza, vincendo lo scontro diretto in programma domenica pomeriggio (fischio d'inizio ore 16) sul sintetico del "Coppi" di Ruvo. Un pari consentirebbe agli avversari biancorossi di centrare, con due giornate d'anticipo, l'accesso alla finalissima promozione contro il Martina, che ha dominato il gruppo B del massimo campionato calcistico regionale.Non ci sono calcoli da fare: ai neroverdi toccherà onorare fino in fondo una bella stagione, contrassegnata da pochi ma pesanti passaggi a vuoto che hanno fatto la differenza rispetto al percorso quasi del tutto privo di pecche del Barletta, che mercoledì, superando il Melfi fuori casa, ha fatto ingresso nel tabellone ad eliminazione diretta della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza (affronterà il Locri nei quarti). Ilpuò vantare il dato di formazione che ha incassato il minor numero di reti, appena 13 in 23 incontri. La partita d'andata, al "San Sabino" di Canosa di Puglia, si è conclusa con la vittoria barlettana per 2-1 con a segno Russo e Pignataro per il team di mister Farina eper i coratini.Dirigerà Fiorentino di Ercolano, assistenti Battista di Lecce e Rizzi di Foggia. Trasferta vietata ai sostenitori ospiti in seguito a quanto stabilito dalla Prefettura di Bari.