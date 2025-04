In Sicilia prima vittoria esterna dei playout per la Fas Basket Corato

NEXTCASA BARCELLONA - FAS BASKET CORATO 56 – 78

Dopo averla ripetutamente sfiorata più e più volte, arriva finalmente la tanta agognata ed attesae dell'intero 2025 per la. I ragazzi di coachespugnano con merito il PalAlberti di Barcellona, battendo i locali 56-78. Prova maiuscola dei coratini sia in attacco sia in difesa, guidati da un super capitanche con 31 punti trascina i suoi a un successo che rilancia in classifica i neroverdi.Partenza lanciata dei coratini consubito sugli scudi. Il numero 11 neroverde trascina i suoi siglando tutti i primi 7 punti di Corato (4-7)., poi, scavano il primo break pugliese, costringendo subito i siciliani al timeout (5-11). La reazione locale arriva immediata e i siciliani recuperano fino ad arrivare sul -3 grazie a(14-17). Finale di quarto con i coratini che riallungano con i liberi di, chiudendo avanti 14-21 dopo 10 minuti di gara.Avvio di secondo quarto equilibrato conche prova a riportar sotto Barcellona (21-25) e Corato che prontamente risponde. La gara è agonisticamente valida, ma i baresi assestano il colpo del ko che cambia totalmente l'andamento del match. Complice la sterilità offensiva dei padroni di casa, i neroverdi piazzano un poderoso break di 1-16 e volano letteralmente via nel punteggio. Grazie ai numerosi viaggi in lunetta che i coratini si guadagnano e alla solida difesa dei ragazzi disegnano punti su punti e lanciano Corato, con lo stesso Basile che con una tripla da distanza siderale manda le due squadre al riposo lungo con i pugliesi avanti 22-41.Al rientro dagli spogliatoi i coratini gestiscono bene il vantaggio accumulato nei primi due quarti. La reazione di Barcellona, che sbaglia tanto in fase conclusiva, è affidata soprattutto a, ma i baresi con le triple dinon si lasciano riavvicinare e mantengono oltre 20 punti di margine (33-55). Il periodo si chiude con un gioco da 3 punti di Corral che di fatto consegna il successo ai coratini (36-58).Ultimo quarto valido solo per le statistiche. Barcellona prova una timida reazione, ma i coratini amministrano con decisione e grinta spegnendo subito le velleità siciliane.è implacabile e rispedisce al mittente i tentativi dei locali che, minuto dopo minuto, si arrendono alla ottima difesa coratina.Nel finale i baresi allentano un po' la presa permettendo un piccolo recupero dei padroni di casa. Finisce 56-78 con Corato che può gioire e guardare con fiducia al decisivo scontro con Catanzaro del prossimo 27 aprile al PalaLosito.BARCELLONA: Banin ne, Tyrtyshnyk 4, Lopukhov 17, Zacchigna 19, Indelicato, Mita ne, Epifani 2, Frizzarin 4, Scortica 7, Marangon 3, Adeola, Dilu Vita. All. CostantinoCORATO: Zustovich 4, Cabodevilla 3, Basile 9, Corral 10, Lomello, Contaldo, Mariani 31, Petrovic 4, Diaz, Nonkovic 11, Manisi 6. All. GattoneARBITRI: Giunta di Ragusa e Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG)PARZIALI: 14-21 22-41 36-58 56-78