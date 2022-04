Chiudere i conti, prendersi la semifinale e riposare. L'Adriatica Industriale Corato è determinatissima: mercoledì sera, sul parquet di Monteroni, i neroverdi puntano al 2-0 nella serie. Non sarà facilissimo piegare l'ostinata e orgogliosa compagine salentina di coach Marra, decisa a riscattare la brutta sconfitta di gara1. Domenica, al PalaLosito, Chiriatti e compagni hanno dato un segnale eloquente di compattezza e solidità, tenendo gli avversari ad appena 48 punti realizzati. Replicare quell'intensità al palasport "Quarta-Lauretti" sarà decisamente più difficile ma questo Basket Corato è stato costruito per incidere nelle fasi della stagione che contano.L'ottimo lavoro compiuto al debutto nei playoff dai giocatori più giovani è un dato confortante per il tecnico Marco Verile, che avrà bisogno di rotazione quanto più lunghe possibili per alzare il livello di competitività della sua squadra. Il match di Monteroni sarà diretto da Menelao di Mola e Farina Valaori di Brindisi.