BASKET CORATO-MESAGNE 89-75 Basket Corato: Ouandie 39, Lutterman 16, Idiaru 13, Stella 8, Tomasello 6, Chiriatti 4, Algie, Bucciol, Jareci, Mitrovic, Petrovic, Sgarlato. All.: Verile.

New Virtus Mesagne: Galantino 23, Cardillo 21, Fiusco 10, Bellanova 6, Crovace 6, Gallo 6, Dekic 2, D'Amato, Zullo, Zurlo. N.e.: Lucariello. All.: Bray.

Parziali: 16-25; 45-37; 66-65.

Serie C Gold Puglia - Classifica finale

Playoff - Quarti di finale (al meglio delle tre gare)

19 successi su 22 incontri non sono bastati a conquistare la pole position in griglia playoff. L'Adriatica Industriale Corato ha chiuso la stagione regolare al secondo posto. I neroverdi di coach Verile si sono imposti al PalaLosito sulla New Virtus Mesagne nella gara conclusiva della prima fase: non è stato semplice piegare il collettivo messapico, già certo di dover affrontare i playout, che ha dato vita a una prestazione di tutto rispetto contando sulla spensieratezza dei vari Galantino, Cardillo e Fiusco. Corato ha messo le cose a posto già nella seconda frazione con un ottimo, leader del gruppo e in serata di particolare spolvero nel servire uno strepitoso(vicino al quarantello). La spallata decisiva nella fase iniziale del quarto periodo.Ora si fa sul serio. Domenica 3 aprile sarà già tempo della prima sfida della post season: sulle tavole coratine andrà in scena il primo confronto della serie con Monteroni. Mercoledì 6 gara2 in terra salentina, l'eventuale scontro di spareggio è in calendario per il 10 aprile, nuovamente a Corato.Virtus Molfetta,38; Adria Bari 28; Mola, Vieste 26;24; Monteroni 22; Altamura 20; Mesagne 16; Castellaneta (-3) 15; Ostuni 8; Juve Trani 0.1-8 Virtus Molfetta-Altamura4-5 Mola-Vieste