Prende forma il roster del Basket Corato, targato Adriatica Industriale, in vista del prossimo campionato di Serie B. Il club neroverde ha annunciato in rapida successione la conferma dell'esperto capitanoe di coachmentre è certo, pur se non ancora ufficializzato, l'accordo con l'esterno italo-nigerianoche vivrà perciò la sua quinta annata a Corato.Una novità in entrata è rappresentata dall'ingaggio di, coratino doc e prodotto del vivaio, che a 30 anni avrà l'opportunità di giocare nel terzo torneo cestistico nazionale con un ruolo tutt'altro che marginale. L'ultima stagione, trascorsa tra la Nuova Matteotti (8 gare con 11.9 punti di media) e Castelnovo ne' Monti, in C Gold emiliana, con 13.8 punti realizzati in 12 partite, ha confermato le qualità di un atleta che dovrà sopperire, in termini di sostanza e qualità sui due lati del campo, all'impossibilità di confermare il barlettano Andrea Chiriatti, protagonista della promozione orientato a scelte professionali e di vita differenti. Il reparto degli esterni potrebbe essere completato dal promettente under, playmaker della nazionale Under 18 brasiliana e da una guardia di ruolo esperta, con molti punti nelle mani ed efficace nel tiro da fuori: tutti gli indizi porterebbero alla suggestiva ipotesi di un avvicinamento a, che ha appena sancito il suo addio al Talos Ruvo. Solo chiacchiere estive? I prossimi giorni contribuiranno a comprendere meglio cosa potrebbe esserci di vero nell'interessamento della società per il bomber livornese.