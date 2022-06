Il pivot romano: «Spero che la mia esperienza possa essere d'aiuto in B»

Daniele Tomasello al centro. È il 29enne romano il primo tassello fra i lunghi dell'Adriatica Industriale Corato versione 2022-2023. Il club guidato da Antonio Marulli ha confermato il giocatore romano, fra i protagonisti della promozione in B centrata dal team neroverde con un contributo che va ben oltre le "fredde" cifre: il lavoro a rimbalzo e con i blocchi e la capacità intimidatoria a protezione del canestro rendonoun punto fermo sotto il profilo tattico per coach Marco Verile.«Sono super felice di continuare questo percorso con la famiglia dell'Adriatica Industriale. Sono stato accolto e supportato la scorsa stagione con professionalità» ha affermato il pivot, pronto a dare il massimo anche nel terzo livello cestistico nazionale: «Spero che la mia esperienza possa essere d'aiuto. Sono motivato e pieno di stimoli: Corato è una piazza che merita tanto cestisticamente, con una tifoseria da urlo. Non vedo l'ora di ricominciare».