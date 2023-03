L'Adriatica Industriale Corato cerca l'impresa a Taranto

Quando mancano ormai soltanto 6 gare alla fine della regular season ogni giornata può essere quella decisiva. Lo sa bene l'Adriatica Industriale Corato, che affronta la sua seconda trasferta pugliese consecutiva. Dopo la bella e sfortunata prestazione contro Monopoli di domenica scorsa con la sconfitta beffa arrivata proprio nei secondi finali, stavolta sarà Taranto l'avversaria dei ragazzi di coach Giovanni Putignano, che chiaramente sperano in un diverso esito finale.In casa Adriatica Industriale la voglia di invertire questo trend negativo è grande quanto il desiderio di inseguire il tanto sospirato 12esimo posto. La matematica non condanna i neroverdi, anche se la situazione non è delle più rosee. I coratini non sono infatti più padroni del proprio destino ma devono vincere e sperare in qualche passo falso di Teramo e Sala Consilina, squadre che la precedono in classifica rispettivamente di 6 e 4 punti. Nulla però è perduto, nel basket le situazioni cambiano in un attimo e questo gruppo di ragazzi ci ha abituato a risorgere da situazioni complesse, come dimostrano le 4 vittorie in 5 gare di nemmeno 3 mesi fa contro avversarie ben più quotate sulla carta. Mai dire mai quindi e ragionare un passo alla volta, una partita alla volta. Fondamentale centrare un successo domenica che farebbe fare un piccolo passetto in avanti e darebbe fiducia in vista del prossimo match. La squadra è convinta di potersela ancora giocare, a cominciare da domenica a Taranto.Di contro però i padroni di casa guidati da coach Davide Olive non sono squadra semplice da affrontare. Gli jonici vengono da una striscia di 6 sconfitte consecutive, alcune però giocando bene e di strettissima misura, e sicuramente anche loro ci terranno ad invertire la tendenza e centrare un successo dinanzi al pubblico amico. In classifica Taranto ha 22 punti. Non può ancora dirsi certa di un posto nei playoff ma sicuramente l'obiettivo è quasi centrato. È un cliente scomodo con una delle migliori difese del campionato ed un roster di tutto riguardo e rispetto. Giocatori come Corral, Bruno, Conte, Villa ed il nuovo acquisto Rocchi, arrivato nemmeno un mese fa, sono habituee di questa categoria e sanno come si giocano questo tipo di partite avendo grande esperienza. Sarà ancora una volta un bello scontro sotto le plance con la sfida Infante - Corral (top scorer degli jonici) che promette scintille ma sarà una gara intensa con il caldissimo pubblico del Tursport che spingerà i propri beniamini alla ricerca dei due punti.Nella gara d'andata a Corato furono gli jonici ad imporsi al termine di una gara bella e combattuta. Era lo scorso 4 dicembre, si era nel girone d'andata e gli ospiti violarono il PalaLosito vincendo per 76-85. Top scorer di quel match furono Battaglia per i coratini e Bruno per Taranto, entrambi con 20 punti a referto.Arbitreranno la gara i signori Giambuzzi di Ortona (CH) e Valletta di Montesilvano (PE) con palla a due prevista alle ore 18.