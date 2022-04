BASKET CORATO-ADRIA BARI 74-68 Basket Corato: Idiaru 13, Tomasello 6, Stella 5, Chiriatti 11, Lutterman 13, Ouandie 26, Crovace, Del Tedesco. N.e.: Algie, Bucciol, Sgarlato, Jareci. All.: Verile.

Adria Bari: Rodriguez 9, Ravelli 8, Buzzo 23, Lupo 2, Ferraretti 2, Pugliese 4, Lella 10, Meistas 10. N.e.: Leone, Notaristefano. All.: Cazzorla.

Arbitri: De Carlo di Lecce, Stanzione di Molfetta.

Parziali: 16-21; 31-35; 58-52.

Tensione sciolta e prima missione compiuta. L'Adriatica Industriale Corato si è imposta nella sfida d'apertura della serie di semifinale playoff con l'Adria Bari rispettando il favore del pronostico. I neroverdi dihanno dovuto faticare per avere ragione di avversari che una buona metà di gara1 sono riusciti a mantenere il controllo del punteggio e soprattutto l'inerzia dalla loro ma alla lunga è emersa la maggiore qualità (e quel pizzico di malizia che non guasta mai) die compagni.Una vittoria pesante, che consente a Corato di giocarsi il match point già nel delicato confronto di giovedì 21 aprile al PalaCarrassi. La finale per il salto in B è ad un solo successo e il team delproverà a prendersela andando ad espugare il parquet del capoluogo pugliese. Servirà un'altra gran prova difensiva per limitare i principali terminali d'attacco degli avversari. Sull'altro versante del tabellone, la Virtus Molfetta ha regolato Mola con il punteggio di 79-66.