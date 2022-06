Una conferma a furor di popolo e nell'aria. Mauro Stella sarà ancora in forza all'organico dell'Adriatica Industriale Corato, fra le 64 protagoniste del prossimo campionato di Serie B. Il 38enne mesagnese, punto di riferimento imprescindibile in campo e fuori, vestirà la canotta neroverde per un'altra annata, contribuendo a rendere più agevole il non semplice impatto con la realtà del terzo livello cestistico nazionale in un contesto di profonde trasformazioni dovute all'incombere della riforma della struttura piramidale del basket italiano. Il club guidato daè al bivio - come tutte le altre società - di una pianificazione a medio termine che condurrà allo spartiacque fra la nuova B d'Eccellenza (con 42 società al via) e la Serie B interregionale a partire dal 2023-2024.«Il capitano, con la sua esperienza e la sua classe sopraffina sarà elemento imprescindibile per il processo di crescita dell'Adriatica Industriale» è quanto riportato nella nota diffusa dalla società. «Coratino d'adozione ormai, Mauro sposa ancora una volta la causa neroverde, conseguenza del rapporto di profonda stima e affetto reciproco con società e tifosi. Non vediamo l'ora di vederti con quei colori addosso, per il decimo anno, a disegnare opere d'arte con la palla a spicchi».