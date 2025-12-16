Adriatica Industriale Virtus Corato
L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta

Battuti i foggiani con 53-70

Corato - martedì 16 dicembre 2025 14.05 Comunicato Stampa
Torna alla vittoria lontano dal PalaLosito l'Adriatica Industriale Virtus Corato, che con una prova autorevole e di grande personalità sbanca nettamente il non facile parquet di Apricena battendo i foggiani 53-70 e rilanciando la corsa alla vetta del torneo. Inizio di gara favorevole ai padroni di casa che partono meglio e tengono bene testa ai baresi.

La gara la fa Apricena con Corato che insegue. Allegretti ed Amendolagine fanno mettere la tresta avanti a Corato ma dura poco prima che i foggiani la ribaltino con Mecci e Pistillo, che con le loro giocate danno il "la" alla prima fuga dei locali con un break di 8-0 (17-7). La Virtus prova a rispondere e sul finale di quarto trova con le triple di Scaringella e Cuomo i punti per riavvicinarsi ai foggiani, che perdono un po' di lucidità in attacco chiudendo comunque avanti il primo quarto ma di sole 4 lunghezze (21-17). Secondo quarto che comincia cosi come si era chiudo il primo. Corato spinge e preme sull'acceleratore per rimontare mentre Apricena cerca, vanamente, di contenere la reazione ospite. I baresi mettono però le marce alte, spinti ancora dalla coppia Scaringella – Cuomo, e con il libero di Eremita centrano il pareggio a quota 24. Reagisce però Apricena che ritrova un lieve vantaggio, prontamente però recuperato dai coratini. Il match è altalenante, con azioni da una parte e dall'altra.

L'Adriatica Industriale, dopo aver recuperato il break di svantaggio, trova a sua volta il primo vantaggio dopo quello iniziale con la tripla di Amendolagine che vale il 31-34. Il giovane D'Avanzo, sempre più certezza di questa Virtus, con 4 punti consecutivi consolida il vantaggio dei baresi, certificato dal libero finale di Mazzilli che manda le due squadre all'intervallo lungo con la vice capolista Virtus Corato avanti 33-39. Al rientro dagli spogliatoi partono meglio i foggiani che con Mecci arrivano sino al 39-41 recuperando il gap dei primi 20 minuti. I coratini però reagiscono da grande squadra e trovano un break mortifero di 1-9 grazie ai canestri di Allegretti, Liso, Mazzilli ed Amendolagine.

Prova Apricena a rientrare nuovamente ma la Virtus è solida in difesa e cinica in attacco. Scaringella, Cuomo ed ancora Amendolagine allungano il divario (42-57) prima del parziale ritorno dei locali che chiudono al 30esimo sotto 46-57. Ultimi 10 minuti in cui Corato non trema in avvio. Si segna poco da ambo le parti ed i minuti che passano fanno buon gioco per i coratini che controllano la gara.

Apricena prova comunque a recuperare lo svantaggio ma il canestro di D'Introno e la tripla di Liso regalano di fatto un prezioso successo ai coratini. In chiusura la Virtus arrotonda ancora il punteggio chiudendo 53-70 e tornando a vincere fuori casa dopo 2 sconfitte di fila.

FORTITUDO APRICENA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 53 – 70
APRICENA: Cappella 6, Mecci 24, Ferrara Ferrara, Pistillo 13, Carriera 3, Tarantella, Di Lella, De Letteriis 7, Cavallo, Di Santo, D'Uffizi ne, Rinaldi ne. All. Giuliani
CORATO: Allegretti 7, Scaringella 9, Mazzilli 3, Liso 9, D'Introno 7, Amendolagine 13, Eremita 9, Maldera ne, Cuomo 7, Piarulli, D'Avanzo 6. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba
ARBITRI: Di Pietro di Foggia e Ritucci di San Severo (FG)
PARZIALI: 21-17 33-39 46-57 53-70
