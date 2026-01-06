La Fas Basket Corato espugna Rende ed inizia col botto il 2026

Grande inizio di 2026 per la Fas Basket Corato di coach Marco Verile. I coratini, privi di Manisi influenzato, espugnano il parquet di Rende 71-72 dopo un tempo supplementare, centrano la quarta vittoria esterna stagionale e si rilanciano in classifica arrivando a quota 10 in classifica.Primi due punti del match di Cavalieri per Rende mentre i primi due punti del 2026 per Corato sono di Diego Corral, che impatta subito il parziale. La gara è molto vibrante ma si segna molto poco con entrambe le squadre che sono più concentrate sulla difesa che sull'attacco. Nonostante tutto provano i locali a fare gara di testa. Il primo vantaggio esterno dei coratini arriva con la tripla di Paoletti dopo 4 minuti, a cui fa seguito il canestro di Cabodevilla (6-9 dopo 5 minuti). Nei restanti minuti del quarto come detto Corato e Rende non riescono a trovare il fondo della retina mantendno la gara in bilico tanto che nel finale Cagnacci riavvicina i suoi sull'8-9, punteggio insolito con cui si chiude il primo quarto di gara.Nel secondo quarto in avvio è Rende a riprendere il vantaggio con Cavalieri e Petuendju, con i coratini però che restano nel match e rispondono con i canestri del subentrato Diaz ed ancora di Paoletti, che riconsegna il vantaggio ai baresi. Avvio più prolifico della fine del quarto precedente con le squadre che si impegnano su ogni pallone. Rende torna avanti ma i coratini si fanno preferire e con la tripla di capitan Basile ed il canestro di Mulevicius provano la prima minifuga della gara (14-18). I calabresi però con 5 punti consecutivi di Cagnacci rimangono in scia , con gli ospiti che restano comunque avanti sul 19-20. I liberi di Mulevicius e la tripla di Boccasavia mandano la gara nel finale di quarto sul 22-22. La parità persiste fino a quando la seconda tripla di fila di Boccasavia non manda Rende all'intervallo lungo avanti 27-24.Al rientro dagli spogliatoi sono i calabresi a partire meglio. Cagnacci e Cavalieri, con la loro esperienza, gestiscono il vantaggio e tengono avanti i padroni di casa sul 31-26. Corato però non molla e si affida ancora al suo totem Diego Corral, che come contro Messina con 4 punti in fila da una scossa al match riportando i baresi in parità a quota 31. Anche Rende però non è da meno ed ha tra le sue fila Boccasavia e Cavalieri, giocatori che con i loro canestri riportano i locali sul 36-31. Le percentuali realizzative si alzano da ambo le parti e la gara sale di tono anche a livello spettacolare. Cavalieri da 3 risponde ad altri 5 punti in fila di Corral. A dar manforte al numero 10 per Corato arrivano i canestri di Cabodevilla e la tripla di Diaz, che rida la parità a quota 41 ai baresi in un match molto intenso. Dopo il successivo canestro di Mulevicius però, i calabresi trovano nel finale di quarto un break di 7-0 con i canestri di Boccasavia ed i liberi di Cavalieri che portano Rende a chiudere il terzo quarto avanti 50-43.Inizio di ultimo periodo con tanti errori al tiro da ambo le parti con il punteggio che rimane nei primi minuti sul 50-43 per Rende. È proprio Corral a sbloccare il quarto ed i baresi, imitato subito da Petuendju (52-45). Corato non riesce a trovare il canestro, cosa che invece fa Rende che scappa via con Usai portando il vantaggio sopra la doppia cifra di vantaggio (56-45). il vantaggio scuote i baresi che con la tripla di Corral ed il canestro di Dip recuperano 5 punti e si portano sul 56-50 costringendo coach Carbone al timeout. Corral con due liberi prosegue nel break coratino, interrotto dalla tripla di Cavalieri (59-52). Gli ospiti però non mollano e con i canestri di Corral e la tripla di capitan Basile tornano a contatto (59-57) a circa 90 secondi dalla fine. Rende trova con Cagnacci il canestro del 61-57 che fa esplodere il tifo calabrese. Il canestro di Basile tiene accese le speranze baresi (61-59). Corral concretizza la rimonta e trova il canestro del 61-61. Finale thrilling. Sul ribaltamento di campo è Cagnacci a trovare un altro canestro pesante, quello del 63-61. Ultima palla della gara nelle mani di Corato che con Paoletti trova il canestro del 63 pari che manda le due squadre all'overtime.I primi due punti dell'overtime sono di Corato, ancora con Paoletti. I neroverdi provano ad imporre il proprio gioco ma la partita resta in bilico con entrambe le squadre stanchissime dopo un match molto intenso. Rende ha il suo uomo in piu in Cagnacci, che ribalta il parziale con 4 punti di fila e rida il vantaggio ai locali (67-65). Ancora Paoletti trova la nuova parità per Corato ma una tripla dello scatenato Cagnacci rida il vantaggi ai locali a 20 secondi dalla fine del primo supplementare. Il libero di Boccasavia sembra mettere la parola fine al match ma Corato non muore mai. La tripla di un super Basile tiene in scia i coratini che nell'ultimo possesso trovano la vittoria con un canestro a fil di sirena di Cabodevilla che regala la prima perla del 2026 e la seconda vittoria consecutiva dopo quella interna contro Messina ai neroverdi.BIM BUM BASKET RENDE - FAS BASKET CORATO 71 – 72 D.T.S.RENDE: Boccasavia 12, Cagnacci 24, Cavalieri 17, Petuendju 12, Usai 4, Gagliardi, Tarozzi 2, Guido ne, Guma ne, Dovera ne. All. CarboneCORATO: Cabodevilla 6, Dip 6, Basile 11, Corral 24, Mulevicius 7, Paoletti 13, Diaz 5, Bavaro, De Rossi ne, Capasso ne. All. Verile Ass. All. SilvestriniARBITRI: Giunta di Ragusa e Catalano di Pedara (CT)PARZIALI: 8-9 27-24 50-43 63-63 71-72