La Fas Basket Corato sfiora la vittoria contro Monopoli

CORATO: Cabodevilla 11, Dip 1, Rapini 7, Basile 8, Corral 18, De Rossi, Mulevicius 2, Diaz 2 , Paoletti 5, Bavaro n.e, Capasso n.e., Giannattasio n.e. . All. Verile Ass.All. Silvestrini

MONOPOLI: Mastroianni 6, El Agbani 5, Savoldelli 11, Dincic 5, Spatti 10, Mastrototaro, Calisi 7, Zupan 11, Milosevic 2, Azzaro n.e. All. Ponticiello

ARBITRI: Buonasorte di Manfredonia (FG) e Conforti di Matera

PARZIALI: 14-11 32-29 44-45 54-57

Ci ha provato la Fas Basket Corato, per 40 minuti. Ci ha provato col cuore, con l'energia, con la grande voglia di chi voleva regalare una impresa sportiva al proprio pubblico. Ci ha provato ma all fine si è dovuta arrendere nei secondi finali al Basket Monopoli 54-57.Avvio di gara in cui Corato, priva di Manisi, parte meglio degli ospiti trascinato da un super Cabodevilla, che segna i primi 7 punti neroverdi e lancia in fuga i coratini. Monopoli in avvio sbaglia tanto al tiro ma anche i coratini non riescono a realizzare molti canestri. Ciò nonostante i baresi restano avanti e sembrano in controllo della sfida (14-5). Nel finale di quarto gli ospiti riescono però parzialmente a rientrare con i canestri da sotto di Spatti e chiudono il quarto in scia ai locali sul 14-11.Secondo quarto che inizia con un canestro di Monopoli ma che vede sempre Corato comandare le danze. Coach Verile lancia nella mischia il neo arrivato Rapini che risponde con personalità siglando dalla lunetta i suoi primi due punti in neroverde. Monopoli continua a sbagliare possessi in attacco e Corato ha buon gioco ad allungare nel parzial anche grazie alle giocate di Corral. Il PalaLosito si infiamma ma sul 27-20 El Agbani per Monopoli sigla 5 punti in fila e propizia il break di 1-9 con cui gli adriatici trovano il primo vantaggio della gara con il canestro di Spatti (28-29). i coratini però ribaltano il parziale in chiusura di quarto ed all'intervallo sono avanti 32-29 grazie a Basile ed al bel canestro di Mulevicius.Inizio di terzo quarto però con Monopoli che trova due triple ed il 6-0 con Savoldelli e Zupan (32-35). Corato dopo i liberi impatta con Corral da 3 a quota 37 ed il match diventa molto equilibrato. I ritmi si abbassano, la tensione sale e le percentuali di entrambe le squadre in attacco scendono. Si segna poco ma ogni pallone pesa come un macigno. Prova a scappare Monopoli sul 37-41 ma Corato ribalta la gara e con un 5-0 firmato da Paoletti, Cabodevilla e Corral torna avanti sul 42-41. Finale di quarto emozionante con gli ospiti che rimettono il naso avanti col canestro di Mastroianni e vanno all'ultimo mini riposo in vantaggio 44-45.Ultimo quarto in cui sono gli ospiti a partire meglio. Corato nei minuti iniziali concede il pallino del gioco agli ospiti che ne approfittano per scappar via sul 44-50. Corato prova a rientrare ma la tripla di Savoldelli sembra spegnere i sogni neroverdi (49-55) Le giocate di Basile, con una tripla delle sue ed una magia di Corral riapre totalmente i giochi ed incendia il PalaLosito (54-55). Nel finale Corato prova la zampata vincente ma pecca di lucidità e non riesce a scavalcare gli ospiti nel punteggio. Zupan ruba palla all'attacco coratino e nel finale inchioda la schiacciata in contropiede del 54-57. Con l'ultimo possesso nelle proprie mani Corato prova a portare il match all'overtime ma la tripla della speranza si spegne sul ferro lasciando amareggiati giocatori e pubblico mentre Monopoli festeggia una vittoria tanto importante quanto sofferta contro una Corato all'altezza della situazione nonostante gli acchiacchi fisici di alcuni uomini e l'assenza di Manisi.FAS BASKET CORATO – BASKET MONOPOLI 2019 54 – 57