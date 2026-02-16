La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona
La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona
Basket

La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona

I neroverdi non riescono a imporsi al PalaLosito

Corato - lunedì 16 febbraio 2026 14.02
La Fas Basket Corato nella domenica di Carnevale fa un brutto scherzo a se stessa e ai suoi tifosi e perde in casa contro Barcellona. Al PalaLosito i neroverdi non giocano la loro miglior partita e cedono 54-67.

Partenza contratta dei neroverdi, imprecisi al tiro, mentre Barcellona, con un ispirato Malkic, vola subito sullo 0-7. Primo canestro coratino dopo alcuni minuti di Cabodevilla (2-7), ma il tema della gara vede sempre i siciliani colpire in attacco e gestire i ritmi della gara, con Corato che non riesce a rendersi pericolosa e dopo i primi 10 minuti è sotto 9-18.

Secondo quarto che vede sempre i siciliani con Okereke partire meglio (9-22). I coratini provano a scuotersi trascinati da un ispirato Manisi. È sua la prima tripla neroverde di giornata, ed è lui assieme a Dip ed ai liberi di Mulevicius a provare a riportare sotto i locali (16-24). Barcellona tiene bene ma Corato è viva e con ancora Manisi dall'arco ed i liberi di capitan Basile arriva sul 21-28. Gli ospiti però con Aguzzoli prima e Galipò poi resistono al rientro barese firmato ancora Manisi e Paoletti e chiudono all'intervallo avanti 26-35.
Terzo quarto in cui Corato entra in campo più determinata. Il canestro di Dip apre le danze e, dopo un canestro ospite sono Paoletti, Corral e Basile a confezionare il break che riporta Corato pienamente in gara e rianima il PalaLosito (35-37). I neroverdi avrebbero anche un paio di chance per pareggiare ma le falliscono e Barcellona allora ne approfitta per riallungare con Aguzzoli, che spinge i suoi propiziando il controbreak di 2-10 che riporta il vantaggio ospite in doppia cifra (37-47). Al 30esimo il parziale è 37-49 per Barcellona.
Ultimo quarto in cui Corato è chiamato all'impresa, ma gli ospiti reggono bene l'urto neroverde. Ci provano i locali con Paoletti e Corral ma il vantaggio non diminuisce mai sotto i 9 punti e quindi i viaggianti hanno buon gioco nel controllare la gara. Fraga è l'arma in più di Barcellona e Sebastianelli la freccia che colpisce al cuore la difesa coratina. La tripla di Rapini (50-60) riaccende per un attimo le speranze ma i siciliani sono chirurgici in attacco e chiudono vittoriosamente 54-67 gestendo i minuti finali, senza però riuscire a ribaltare la differenza canestri che è ora in parità tra andata e ritorno.

FAS BASKET CORATO – BARCELLONA BASKET 54 – 67
CORATO:Manisi 11, Cabodevilla 4, Dip 7, Rapini 3, Basile 11, Corral 4, De Rossi, Diaz, Mulevicius 2, Bavaro ne, Capasso ne, Paoletti 12. All. Verile Ass.All. Silvestrini
BARCELLONA: Okereke 7, Di Marzio, Aguzzoli 20, Malkic 8, Sebastianelli 11, Dancetovic 2, Cessel, Fraga Perez 8, Galipò 11, Grivo All. Bartocci
ARBITRI: Farina Valaori e Carella di Brindisi
PARZIALI: 9-18 26-35 37-49 54-67
