Fas Basket Corato, il 2026 inizia con la trasferta di Rende

Ricomincia da Rende la corsa della Fas Basket Corato nel campionato di serie B Interregionale. I coratini cominceranno il 2026 con la trasferta in terra calabrese, valida per la 14esima giornata di andata di campionato. Uno scontro che Corato deve vincere per puntare decisamente alle zone alte della classifica e provare a lasciarsi definitivamente alle spalle la zona pericolo.Primo match dopo la pausa per le festività natalizie e di fine anno per gli uomini di coach Marco Verile, su un campo comunque non semplice e contro una squadra che avrà voglia di riscossa e rivincita dopo gli ultimi risultati ottenuti.Corato arriva invece dalla bellissima prima vittoria casalinga ottenuta contro Messina che ha messo fine ad un digiuno che durava da inizio torneo. Un 77-67 in cui si è vista una squadra gagliarda e battagliera per tutti i 40 minuti, che anzi proprio nell'ultimo quarto, quello che era il tallone d'Achille dei coratini, ha saputo costruirsi un successo voluto fortemente, con grinta, sudore e determinazione, spezzando l'equilibrio che fin li aveva caratterizzato tutto il match. Gara che capitan Basile e compagni hanno anche ben giocato, e che si spera sia la base di partenza per una fine di girone di andata ed un girone di ritorno con risultati diversi da quelli arrivati fin qui.Nel turno prenatalizio Rende è stata battuta 82-64 a Milazzo ma la squadra calabrese non è da sottovalutare, specie in casa. I ragazzi di coach Umberto Di Martino hanno infatti conquistato i propri 4 punti tutti tra le mura amiche battendo Catanzaro e Mola. Quello coi pugliesi è l'ultimo successo di Rende, lo scorso 30 novembre. Ora i calabresi vogliono ricominciare con un successo questo 2026 e per farlo si affideranno soprattutto ad Elia Dovera, top scorer con quasi 16 punti di media. Accanto a lui altri due giocatori temibili come Boccasavia, ex compagno di Mulevicius l'anno scorso a Castanea, e Simone Cavalieri, ex Bisceglie. Completano il quintetto Cagnacci, 26enne secondo miglior marcatore di Rende, e Petuendju. Una squadra dall'età media non troppo alta che ama giocarsela a viso aperto, specie in casa. I coratini non si dovranno fidare della posizione in classifica, Rende è avversario da prendere con le pinze.L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gironcino playout dello scorso campionato, stagione 2024-2025, quando i coratini, dopo aver vinto l'andata in casa, persero in Calabria lo scorso 7 aprile 72-71 con una tripla nel finale di Ginefra. una partita combattuta per 40 minuti con Corato che era anche stata davanti ma che si decise nei secondi finali di gara a favore dei locali, con i coratini sconfitti.Arbitreranno questo match, in programma domenica alle ore 18,00 al PoliFunzionale di Rende,i signori Giunta di Ragusa e Catalano di Pedara (CT).