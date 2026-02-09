Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta

Un derby intenso e spettacolare non sorride alla Fas Basket Corato, che esce sconfitta dal PalaPoli dove si impone la Virtus Molfetta 88-81. Primo canestro della gara di Dip ma Molfetta replica subito con la prima tripla di Bolis. Corato trova il suo ultimo vantaggio della gara con Cabodevilla (3-4) ma Molfetta replica e dalla lunga distanza comincia la sua serata magica.Favali e Quarta provano la prima fuga dei locali ma Corato risponde con i tiri da 3 di Paoletti e Corral che animano un avvio di derby subito vivace (16-14). I tiratori molfettesi dal campo sono però infallibili e regalano alla Virtus il primo break di 10-0 che cambia l'inerzia della gara (26-14). Corato prova a replicare con la tripla di Mulevicius e chiude in crescendo il quarto con il libero di Manisi che vale il 31-22.Secondo quarto che parte con Molfetta che segna con Bolis e Bianco, al suo debutto in maglia biancoblu. Corato risponde ancora con Dip ma Molfetta è chirurgica da 3 con Bolis e fa esplodere il PalaPoli (38-24). la gara si mantiene con questo canovaccio con Corato che prova a rientrare e Molfetta difende il vantaggio acquisito. I tiratori dei locali sono infallibili e la tripla di Daunys riporta Molfetta sul +15 (53-38). Si va quindi all'intervallo lungo con Molfetta avanti 55-40.Al rientro in campo dopo l'intervallo sono i padroni di casa ad iniziare meglio. Spinta dal giovane Pieri, Molfetta tocca i 20 punti di margine (60-40). Corato inaugura il suo terzo quarto con il canestro di Manisi , che da il la al break neroverde di 9-0 firmato anche da Dip e da 5 punti di capitan Basile che riporta Corato in gara, sia pur a distanza (60-49).La gara è bellissima, un derby che vede Molfetta attaccare e Corato replicare punto su punto. I liberi di Pieri e del neo acquisto Bianco da un lato, le triple di Manisi e Corral dall'altro tengono alta la tensione di una gara che si fa sempre piu bella. Il finale di quarto vede Corato sciupare alcuni possessi per ridurre ulteriormente lo svantaggio ed il parziale al 30esimo dice 69-59 per i locali.Ultimo quarto con i coratini che iniziano con il canestro di Corral che porta i neroverdi sul -8. uno scatenato Bolis riporta Molfetta sulla doppia cifra di vantaggio ma Corato reagisce e con la tripla di Manisi si riavvicina sul 73-66 riaprendo le speranze ospiti di vittoria. I coratini ci credono ma non riescono ad avvicinarsi ulteriormente e vengono punti dalla tripla di Daunys e dal canestro di Favali che sembra chiudere i giochi (80-67).I coratini però non mollano. Manisi ed il giovane Rapini prima e Corral e Basile poi sfruttano un momento di appannamento dei locali per far sognare Corato ed i suoi tifosi arrivando anche sul -5 (84-79). Il ricorso al fallo sistematico negli ultimi secondi premia però la Virtus che si impone 88-81 con tanto rammarico nei coratini per i primi due quarti ma anche la consapevolezza della grande reazione avuta nei secondi 20 minuti di gara.VIRTUS MOLFETTA - FAS BASKET CORATO 88 – 81MOLFETTA: Bolis 25, Quarta 13, Daunys 12, Potito n.e., Favalli 15, Natalini, Brugia n.e., Senghor 3, Pieri 11, Annese n.e., Mezzina 3, Bianco 6. All. AzzolliniCORATO: Manisi 16, Cabodevilla 6, Dip 10, Rapini 7, Basile 11, Corral 16, De Rossi n.e., Mulevicius 3, Bavaro n.e., Diaz, Capasso n.e., Paoletti 12. All. Verile Ass.All. SilvestriniARBITRI: Buonasorte di Manfredonia (FG) e Rodi di BrindisiPARZIALI: 31-22 55-40 69-59 88-81