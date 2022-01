La NMC perde contro Altamura

Comincia male purtroppo il 2022 della nuova Matteotti Corato che perde anche sul difficile campo di Altamura una gara piena di rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato. Con una maggior freddezza in chiave offensiva in alcuni frangenti e più aggressività in difesa, specie sulle seconde palle, forse il match avrebbe avuto un finale diverso. Invece i murgiani, con percentuali da 3 molto lusinghiere, hanno avuto la meglio imponendosi 72-68.Pronti via ed Altamura imprime subito una accelerata al match con 3 triple fulminanti ed un 9-0 che indirizza la gara. La reazione coratina arriva ed inizia una gara ad inseguimento che gli ospiti conducono minuto dopo minuto. Il primo quarto si chiude sul 24-12.In avvio di secondo quarto arriva il tanto atteso debutto di Dusan Ranitovic, neo acquisto coratino arrivato poche ore prima e gettato nella mischia da coach patella. Il serbo sarà uno dei migliori e timbra subito il suo primo punto su tiro libero. La Matteotti, con un Ianuale autore di una buona prova, tenta la rimonta anche se Altamura è chirurgica con le sue triple a ricacciare indietro i coratini, colpevoli anche di concedere troppi rimbalzi offensivi ai murgiani. Si chiude 37-23 il secondo quarto.Terzo parziale che vede Corato tornare in campo decisa a riaddrizzare il match. Dopo il 42-25 iniziale infatti, i coratini serrano le maglie e si rendono efficaci in attacco piazzando un parziale di 12-1 firmato Gatta, Ianuale e Cicivè che riporta il parziale sul 43-37. Altamura però gestisce e tiene la testa avanti anche grazie all'ex De Bartolo. 54-46 il finale di quarto con la tripla di Mascoli a suonare la carica per la Matteotti.Ultimo quarto con Corato che prova la rimonta e arriva sino al 59-57 spinta da Oluic a pochi minuti dalla fine. Altamura riallunga con Corato che si ferma sul più bello (66-58). Chiusura con ancora la Matteotti che piazza un parziale di 10-4 e si avvicina sino al 72-68 finale che, come detto, lascia molti rimpianti al gruppo di Patella.