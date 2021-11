La NMC perde contro Altamura

Non arriva la prima vittoria stagionale per la Nuova Matteotti Corato, che cede 73-80 all'Altamura dopo una gara bella e combattuta. Tanti i rimpianti per i locali che provano la clamorosa rimonta dopo un brutto terzo quarto non riuscendo a concretizzarla a pochi punti dall'impresa.Coach Patella si affida in avvio allo stesso starting five di domenica scorsa a Molfetta ma ad aprire le danze è l'ex De Bartolo che sigla i primi punti murgiani. Gatta dal canto suo risponde con i primi punti coratini e insieme a Oluic segna il 6 pari. Il match è bello ma Altamura ne mantiene sempre il controllo tenendo i coratini a distanza. Sul finire del quarto debutta De Angelis ma il quarto si chiude con gli ospiti avanti 14-19.Secondo quarto con Corato che rimonta grazie a Mascoli e sigla il suo primo e unico vantaggio di tutta la gara grazie al canestro di Cicivè (24-23 al 15'). I successivi minuti restano in equilibrio con i locali che rincorrono e con De Angelis provano restare incollati (30-31) prima che i ragazzi di coach Miriello non allunghino in chiusura di quarto andando all'intervallo avanti 32-39.Al rientro in campo sono ancora gli altamurani a tenere il pallino del gioco in mano. Gli ospiti sono chirurgici dall'arco dei 6,75, respingono al mittente ogni tentativo di rimonta locale e sfruttano gli errori difensivi dei coratini per allungare sino al 44-63 di fine terzo quarto.Ultimo parziale che vede la grande rimonta della Matteotti. A partire dal 46-67 i coratini piazzano prima un mortifero 15-3 grazie ai canestri di Ianuale, Gatta, Oluic che la riporta a -9 sul 61-70. Poi, dopo un attimo di pausa, un nuovo break coratino di 9-4 ancora spinto da Oluic avvicina ancora i coratini prima che due liberi di De Bartolo non chiudano definitivamente la contesa. Termina 73-80 per gli ospiti con tanto rammarico per i ragazzi di Patella, che magari con una gestione più accorta nel terzo quarto, avrebbero potuto forse vincere una gara che avrebbero meritato.