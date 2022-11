Giocare una grande partita, talvolta, può non essere sufficiente a conquistare un risultato utile. È il caso della Polis Corato, sconfitta per 3-0 sul rettangolo di casa dall'implacabile Amatori Bari nel match valido per la quinta giornata del girone A di Serie C. La quarta battuta d'arresto per il team di Annagrazia Matera è maturata al termine di una gara nella quale è emersa, in ogni caso, la crescita che il gruppo continua a compiere grazie al lavoro in settimana: lo testimoniano i parziali molto combattuti (21-25, 24-26, 20-25) con un leggero calo registrato solo nel terzo set.Le neroverdi torneranno in campo sabato 19 novembre per affrontare il Volley Gioia in trasferta (fischio d'inizio ore 16:30). La strada intrapresa è quella giusta, i risultati non tarderanno a giungere.