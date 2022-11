Terza sconfitta su quattro gare per la Polis Corato nel torneo di Serie C femminile. Le neroverdi sono state battute per 3-1 dalla Dinamo Molfetta nel match giocato sul parquet del PalaPoli. Un esito che lascia parecchio amaro in bocca perché, con un pizzico di convinzione in più, Berardi e compagne avrebbero potuto come minimo portare la sfida al tie-break e di conseguenza muovere la classifica.Primo set molto combattuto, strappato dalle padrone di casa sul filo di lana (25-23). La formazione di Anna Grazia Matera ha subìto il contraccolpo psicologico, cedendo più nettamente nella seconda frazione (25-13) ma nel terzo periodo ha reagito con grande personalità, riaprendo i giochi (25-16). Molfetta, nel quarto parziale, si è imposta per 25-23, assicurandosi l'intera posta in palio. Per la Polis uno stop dal quale ripartire, cercando di migliorare in alcuni aspetti del gioco di modo da poter tornare a fare risultato, magari a cominciare dal match casalingo in programma sabato 12 novembre, con inizio alle ore 16:30, contro l'Amatori Bari.