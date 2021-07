L'Usd Corato Calcio ha scelto Massimo Olivieri. L'esperto trainer viestano guiderà la compagine neroverde nel prossimo campionato di Eccellenza pugliese, che avrà inizio il 12 settembre. Il club del patron Maldera si è congedato da Giuseppe Scaringella nelle ore precedenti all'annuncio del nuovo allenatore: «Dopo un anno vissuto insieme, in cui abbiamo sofferto e gioito - perché questo è il bello del gioco del calcio -, adesso però le strade si dividono».Toccherà quindi a, timoniere esperto delle massime competizioni dilettantistiche, condurre il Corato nell'annata 21-22. Gli inizi sulla panchina dell'Atletico Vieste hanno preceduto il passaggio a San Severo e quindi l'esperienza di Agropoli con l'accesso - da sfavoriti - alla finale playoff dell'Eccellenza campana. La promozione in D l'ha invece conquistata al comando del Brindisi nel 2018-19.«Sono entusiasta di poter guidare l'Usd Corato Calcio nella prossima stagione» ha commentato. «Cercherò di perseguire gli obiettivi posti dalla società, il prima possibile. Sarà questa una stagione di transizione, come già dichiarato dal presidente in precedenza, con una squadra giovane ma motivata, che cerchi sempre di raggiungere il massimo risultato. Non so se i tifosi coratini mi conoscono, ma vorrei conquistarli e riuscire ad avere la loro fiducia, con il lavoro quotidiano e con il perseguimento dei risultati. Sarebbe bello ripetere qui a Corato, l'esperienza vissuta a Brindisi, dove siamo riusciti nell'impresa di salire in Serie D» ha concluso. I primi movimenti in entrata (oltre ad alcune conferme) saranno annunciati a breve.