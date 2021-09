NMC, De Nicolo e Gargano assistenti di coach Patella

Accanto al nuovo head coach Dimitri Patella ci saranno due nuovi assistenti. Si tratta di Bruno De Nicolo e di Roberto Gargano rispettivamente primo e secondo assistente. Un trio tutto nuovo rispetto allo scorso anno.Coach De Nicolo arriva dopo 4 anni alla guida della squadra femminile Nmc e porta in dote a coach Patella, oltre che la sua grande competenza cestistica, testimoniata dalle sue esperienze da capo allenatore maschile a Terlizzi, Ruvo e Bisceglie, anche la sua cultura del lavoro, serietà e professionalità; figura affidabile sarà di sicuro sostegno al coach negli allenamenti e nelle gare.Assieme a loro ci sarà anche Roberto Gargano, ultimo arrivato in casa NMC. 27 anni, coach Gargano ha però già grande esperienza alle spalle avendo guidato il Talos Ruvo nel 2018 in prima divisione da head coach, ed avendo vinto un titolo a Bitonto nella categoria under 15.Ha anche giocato con la Nuova Virtus Corato, quindi risulta essere un buon conoscitore della realtà cestistica coratina.Persona seria ed affidabile, porterà entusiasmo, professionalità e tanta voglia di far bene ed aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.Ora la parola passa al campo, con gli allenamenti prima e i match ufficiali poi.