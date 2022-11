CASSINO-CORATO 91-72 Cassino: Teghini 13, Gay 14, Brigato 11, Paunovic 8, Kekovic 23, De Leone 13, Truglio 3, Frizzarin, Milosevic 6. N.e.: Arrighini, Gambelli. All.: Russo.

Corato: Idiaru 9, Stella 16, Del Tedesco 2, Battaglia 10, Artioli 2, Gambarota 9, Infante 19, Gatta 5. N.e.: Messina, Sgarlato, Vukosavljevic. All.: Verile.

Arbitri: Barra di Torino e Turella di Rivalta di Torino.

Parziali: 24-18; 48-37; 67-53.

Note: espulso Gay. Fallo antisportivo a Infante.

Troppi, i 91 punti incassati, per immaginare di potersi imporre in trasferta. Corato ha ceduto sul parquet di Cassino al termine di una gara durante la quale non ha mai dato l'impressione di entrare nel ritmo giusto in termini di intensità difensiva.I neroverdi di coach Verile (out ancora Tomasello per turnover) sono rimasti in scìa fino al 36-34 di metà seconda frazione ma all'intervallo lungo hanno già accusato un gap di 11 lunghezze (48-37) e neppure l'espulsione del playmaker di casa Gay per doppio fallo tecnico ha frenato l'irruenza degli avversari: la discreta produzione offensiva si è rivelata insufficiente e Gambarota e soci sono riusciti a ricucire solo sul -10 (69-59) in apertura di quarta frazione. Doppia cifra per Infante, Stella e Battaglia.Lo stop di Cassino aggiorna il record dei neroverdi: due successi a fronte di cinque kappaò, spezzata la striscia positiva.