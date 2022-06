Vincere due partite per conquistare il diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie C. È il compito della Polis Corato di Annagrazia Matera, che lunedì 6 giugno (fischio d'inizio ore 20) riceverà il Cuore di mamma Cutrofiano nel primo confronto dello spareggio playout al meglio delle tre sfide. Sul rettangolo del tensostatico di viale don Albertario andrà in scena un match che la formazione arancioblu dovrà approcciare con il piglio giusto per non lasciarsi sorprendere dall'entusiasmo della giovanissima compagine salentina (composta quasi esclusivamente da atlete under 16), espressione di una tradizione pallavolistica radicata e di tutto rispetto.Gara2 si giocherà sul campo leccese domenica 12 giugno mentre l'eventuale terza partita si terrebbe a Corato sabato 18 giugno. L'obiettivo della Polis è conservare la categoria per mettere meglio a frutto il lavoro che si svolge con il vivaio e pemettere alle ragazze più meritevoli di misurarsi con il livello del massimo campionato regionale.