La delicatissima gara 1 è stata vinta con una prova autorevole. Il successo ottenuto lunedì sera ai danni del Cuore di mamma Cutrofiano ha permesso alla Polis Corato di avvicinare il traguardo salvezza: le arancioblu dipotranno chiudere il discorso e conseguire la permanenza in C vincendo la partita di ritorno, in programma domenica 12 giugno in Salento. L'eventuale terzo e decisivo confronto si terrebbe di nuovo al tensostatico di via don Albertario sabato 18 giugno.Laha conquistato i primi due set (25-20, 25-18), ceduto nella terza frazione (22-25) e chiuso i conti nel quarto parziale (25-15). Doppia cifra in termini di punti realizzati per Piarulli, Mastandrea, Fumarola, Cellamare e Simone. L'obiettivo è provare ad aggiudicarsi anche gara2 per guadagnare il diritto a prendere parte al torneo di Serie C anche nella prossima annata.