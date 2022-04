Niente da fare. La Polis Corato, alla lunga, ha pagato lo sforzo fisico compiuto per recuperare diverse partite a stretto giro. La sconfitta interna contro una Pallavolo Cerignola complessivamente più esperta e mostratasi lucida nei momenti caldi è severa se si guarda allo 0-3 ma i parziali decisamente combattuti (20-25; 23-25; 21-25) rivelano l'andamento di un match gradevole, nel quale sono emersi, ancora una volta, i miglioramenti che il gruppo coratino ha compiuto nel corso della stagione.Laè settima in classifica nel girone A di Serie C con 21 punti, frutto di otto vittorie (tre delle quali al tie-break) e sette battute d'arresto (tutte per 3-0 tranne una). Mercoledì 13 aprile, con fischio d'inizio alle 20, l'ultimo incontro stagionale per le ragazze di, attese dall'Asem Bari.