Sarà ancora Serie C per il team arancioblu

Solo una formula decisamente complessa e "severa" ha costretto la Polis Corato a giocare i playout per evitare la retrocessione. Le arancioblu hanno superato brillantemente l'ostacolo Cutrofiano, imponendosi anche in trasferta nel match di ritorno (0-3; 25-27, 19-25, 23-25) e hanno mantenuto il diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie C femminile di pallavolo.La compagine allenata daha chiuso così una stagione caratterizzata da 10 vittorie e altrettante sconfitte. Un percorso di crescita incoraggiante per il futuro del gruppo, che sarà ancora ai nastri di partenza del massimo torneo regionale con rinnovato entusiasmo e diverse atlete forti dell'esperienza acquisita nell'annata appena conclusa.