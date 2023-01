Polis Volley Corato, l'esame ASEM Bari vale un pezzo di salvezza

Nel sabato di Serie C di volley pugliese spicca l'interessante scontro salvezza che vede impegnata la Polis Volley Corato contro ASEM Bari a domicilio. Momento ottimo del sestetto di coach Annagrazia Matera, che viene da tre vittorie in quattro gare, filotto che ha tirato fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione Berardi e compagne ed ora è a -4 dalla salvezza diretta, in quanto le squadre dalla nona alla tredicesima posizione disputeranno i play-out.Dall'altra parte della rete c'è ASEM Bari, undicesimo posto, due punti e posizioni in meno rispetto alla Polis, reduce da tre sconfitte consecutive anche a causa di un calendario proibitivo.Coach Annagrazia Matera così sull'imminente match: «La partita di oggi è decisiva, anche se mancano ancora tante partite alla fine del campionato. Vincere è necessario per tentare di conseguire a fine stagione la salvezza diretta. Questa settimana le ragazze si sono allenate benissimo, sono cariche ed in fiducia. Maria Laura Guerra ha avuto un problemino in settimana, ma ha recuperato e sarà arruolabile per il match di questo pomeriggio. Dobbiamo affrontare il match senza paura, con grinta e cuore».Appuntamento a questo pomeriggio, primo servizio alle 18:30 alla Palestra Majorana a Bari San Paolo.